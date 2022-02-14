Землетрясение в 2,5 балла произошло в Белорецком районе Башкирии

Землетрясение в 2,5 балла произошло возле села Зигаза в Белорецком районе Башкирии. По данным Международной системы мониторинга, подземные толчки зафиксированы 9 февраля в 07:16 по Гринвичу или в 12:16 по местному времени. Сила колебания почвы составила 2,5 балла. Обычно землетрясение такой силы ощущают очень чувствительные люди, максимум может замечаться покачивание люстры.