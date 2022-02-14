Заместителем министра финансов Башкирии назначили многодетную мать Розу Юсупову

За спиной у Юсуповой и преподавательская деятельность, с 2005 по 2010 год она работала в Башкирском государственном аграрном университете, который сама и окончила, ассистентом кафедры экономики аграрного производства, затем старшим преподавателем на этой же кафедре. Также преподавала Роза Юсупова и другие дисциплины, если точнее – была старшим преподавателем бухучета и анализа.