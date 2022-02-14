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Юрист объяснил, когда педагог может применить силу к ученику

14 февраля 18:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Учитель не вправе использовать физическую силу к ученику, однако бывают и исключения из правил, когда такое вмешательство допускается. Об этом рассказал член альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков.

Юрист отметил, что подобным исключением может явиться только случай, когда ребенок действительно агрессивен и возникает угроза жизни и здоровью других школьников, либо самого педагога, а также когда неудержимый ученик может причинить вред своей жизни и здоровью. Об этом пишет news.ru.

Адвокат уточнил, что в других случаях применять к ученикам физическую силу нельзя. Если же нужно усмирить разбушевавшегося школьника, то желательно к решению конфликтной ситуации привлечь родителей или законных представителей несовершеннолетнего. Если и это мера не успокоит подростка, то уже необходимо обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, либо в уполномоченные органы, подконтрольные Министерству внутренних дел Российской Федерации.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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