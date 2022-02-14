Юрист объяснил, когда педагог может применить силу к ученику

Адвокат уточнил, что в других случаях применять к ученикам физическую силу нельзя. Если же нужно усмирить разбушевавшегося школьника, то желательно к решению конфликтной ситуации привлечь родителей или законных представителей несовершеннолетнего. Если и это мера не успокоит подростка, то уже необходимо обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, либо в уполномоченные органы, подконтрольные Министерству внутренних дел Российской Федерации.