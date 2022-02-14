Власти Башкирии похвастались тремя рекордами в миграции жителей в 2021 году

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 14 февраля большой доклад о миграционном движении в Башкирии озвучила министр труда и соцзащиты населения региона Ленара Иванова.
В своем докладе чиновница рассказала о трех установленных в Башкирии рекордах, которые напрямую касаются миграционного движения в регионе. Первый рекорд по миграционному приросту, который впервые за 8 лет составил почти 8 тысяч человек, а именно 7963 человек.
Вторым рекордом стал рост межрегиональной миграции, которая происходит внутри страны. Рекордом по словам Ивановой стал прирост на 265 человек, зарегистрированный впервые за 22 года. Рекордно возросла и образовательная миграция, которая составила 2740 человек.
Напомним, не так давно, в начале нынешнего месяца Mkset сообщал о расхождениях в цифрах властей региона и собственно Росстата. В материале сообщалось, что по итогу недавно проведенной в Башкирии переписи населения власти предварительно насчитали +100 тысяч человек, при том как по данным Росстата население как раз таки сократилось на 10 тысяч человек. Однако заметим, что данные статистического ведомства еще не учитывали итоги переписи населения, исходя из которых власти и рапортовали о увеличении числа жителей за счет вернувшихся в регион на пенсию.