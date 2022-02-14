Власти Башкирии похвастались тремя рекордами в миграции жителей в 2021 году

Напомним, не так давно, в начале нынешнего месяца Mkset сообщал о расхождениях в цифрах властей региона и собственно Росстата. В материале сообщалось, что по итогу недавно проведенной в Башкирии переписи населения власти предварительно насчитали +100 тысяч человек, при том как по данным Росстата население как раз таки сократилось на 10 тысяч человек. Однако заметим, что данные статистического ведомства еще не учитывали итоги переписи населения, исходя из которых власти и рапортовали о увеличении числа жителей за счет вернувшихся в регион на пенсию.