В Уфе появился знак тоннеля несуществующей платной дороги

В Уфе на Проспекте Октября появился указатель, на котором есть обозначение «Платная дорога». Проезд предполагает движение через тоннель. Интересно, что тоннель ещё не построили, его открытие планируется на 2023 год. Об этом сообщил читатель MKset.
По последней информации, длина тоннеля составит 1,2 километр, глубину залегания планируют сделать 63 метра. По последней информации, сейчас там проходят горнопроходческие работы, с помощью которых тоннель будет выведен на правый берег реки Уфы прямо к мосту.