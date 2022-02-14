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В горсовете прокомментировали отставку мэра Уфы на внеочередном заседании

14 февраля 06:35
Фото: https://gorsovet-ufa.ru/
О том, состоится ли сегодня внеочередное заседание горсовета Уфы, сообщили в пресс-службе горсовета Уфы 14 февраля.

В пресс-службе горсовета Уфы корреспонденту Mkset сообщили, что не располагают информацией о том, состоится ли сегодня внеочередное заседание депутатов. Mkset вчера вечером сообщал о том, что депутаты городского совета Уфы получили сообщения о проведении 14 февраля заседания, повестка которого не уточнялась. Однако осведомленные источники, в числе которых и сами депутаты, не исключают, что на мероприятии может быть утверждена отставка мэра Уфы Сергея Грекова.

Учитывая ответ пресс-службы горсовета о том, что информации о сегодняшнем заседании нет, можно предположить, что оно переносится на ближайшие дни. Этого не исключали и собственные источники Mkset.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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