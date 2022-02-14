В горсовете прокомментировали отставку мэра Уфы на внеочередном заседании

В пресс-службе горсовета Уфы корреспонденту Mkset сообщили, что не располагают информацией о том, состоится ли сегодня внеочередное заседание депутатов. Mkset вчера вечером сообщал о том, что депутаты городского совета Уфы получили сообщения о проведении 14 февраля заседания, повестка которого не уточнялась. Однако осведомленные источники, в числе которых и сами депутаты, не исключают, что на мероприятии может быть утверждена отставка мэра Уфы Сергея Грекова.