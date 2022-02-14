Ушедший с поста мэра Уфы Греков на прощание рассказал о пробках, счетах и вакцинации

В первую очередь я хочу поблагодарить Радий Фаритович вас, за оказанное высокое доверие, возможность работать в одной команде и за высокую оценку моего труда. Для всех этот год был непростым, пандемия, ограничения, но тем не менее мы показали высокий уровень доверия друг к другу. На сегодняшний день уровень вакцинации в нашем городе составил 99,6%, таких показателей нет ни в одном городе Башкирии. В результате ни одно предприятие и ни один торговый центр Уфы по результатам несоблюдения эпидемиологических мер не были закрыты. Мы гордимся этим, мы с жителями понимаем друг друга и живем его проблемами.Сергей Греков