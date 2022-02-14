Уральский банк Сбербанка предоставил бизнесу более 5 млрд рублей по программе ФОТ 3.0

«Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Это важно, потому что задача программы поддержать не только сам бизнес, но людей, которые трудятся на предприятии. Кредиты по льготной ставке выдавались заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях».