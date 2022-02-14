Уральский банк Сбербанка предоставил бизнесу более 5 млрд рублей по программе ФОТ 3.0

В Республике Башкортостан объем финансирования составил 1,2 млрд рублей, заключено 438 кредитных договоров.
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
«Второй этап программы был запущен в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса и работающих жителей страны в условиях ковидных ограничений. Благодаря этому предприниматели смогли сохранить своё дело, наработанные связи с партнерами и контрагентами, а также рабочие места для сотрудников. Оперативная работа банка с заемщиками, одобрение и выдача в онлайн-формате позволили сократить средний срок рассмотрения заявок по программе ФОТ 3.0 в среднем до двух дней».
Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
«Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Это важно, потому что задача программы поддержать не только сам бизнес, но людей, которые трудятся на предприятии. Кредиты по льготной ставке выдавались заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях».
По условиям программы получить поддержку могли кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП.
Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.