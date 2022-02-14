Сын бизнесмена c доходом в 13 млн рублей: что известно о будущем мэре Уфы Мавлиеве

Отметим, что Рафил Мавлиев не раз был замечен в скандалах. В частности, в 2011 году сообщалось, что предприниматель являлся подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств путем подделки документов. Предполагалось, что в 2007 году глава семейства получил от городской администрации недвижимость общей площадью 2,2 тыс. кв. м на сумму в 140 миллионов рублей в качестве оплаты за реконструкцию одного из муниципальных объектов. Однако СКР утверждал, что строительные работы практически не проводись, потому городу был нанесен ущерб в 40 миллионов рублей, но Арбитражный суд Башкирии встал на сторону Рафила Мавлиева и признал передачу недвижимости законной.