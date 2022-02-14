Строить не нужно спрашивать: «Парк искусств» в Уфе становится все реальнее

Новую локацию — в историческом центре города, по соседству с «Молодежным театром», музеем Ленина и Академией наук РБ — предложили члены рабочей группы по доработке проекта, которая была создана летом 2019 года по поручению Радия Хабирова. И если Валериан Гагин с радостью принял альтернативный вариант, то местные жители этой инициативе, мягко говоря, удивились и совсем не обрадовались. В частности, группа из жильцов близлежащих домов обратилась к прокурору Уфы Сергею Воронцову, мэру Сергею Грекову и главе республики с жалобами. По их мнению, «Парк искусств» будет неотличим от «обычного торгового центра» (не будем забывать, что в парке им. Калинина Валериан Гагин планировал возвести в том числе и торговый центр). И это при том, что в шаговой доступности от этого квартала находится «Галерея Арт», где всегда хватает пустых коммерческих площадей, современная частная галерея «Мирас» и пространство «Арт-квадрат» — прогрессивный городской концентрат из магазинов, культурных контекстов и кафе. Неудивительно, что сам инициатор проекта так и не смог связно объяснить концептуальное отличие своего детища от того же «Арт-квадрата».