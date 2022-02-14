Сегодня движение по мосту-вставке через реку Белую в Уфе стало четырехполосным

Изменения на въезде в Уфу вызваны необходимостью – с 1 марта начнется ремонт старого арочного моста 1956 года постройки – для транспорта он будет закрыт. Займется ремонтом АО «Уралмостострой», в самом начале февраля эта компания выиграла тендер и с ней был заключен контракт. Построенный же осенью 2021 года мост-вставка через реку с сегодняшнего дня станет четырехполосным. Напомним, его торжественно открывали первые лица города и республики 1 ноября 2021 года, кстати, спустя пару дней после открытия на новом мосту закрыли одну полосу, на ней вели демонтажные работы и снимали временные конструкции.