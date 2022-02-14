«РТ-Инвест» получил высшую оценку от аналитического кредитного рейтингового агентства

Высокая оценка АКРА позволит российской отрасли обращения с отходами отказаться от полигонов и заняться энергетической утилизацией. Отметим, что организация уже открыла четыре комплекса по переработке мусора. Сегодня строятся еще пять заводов по энергоутилизации: четыре в Московской области и один в Татарстане. Объекты планируют сдать в 2023 году.