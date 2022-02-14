Российский политик рассказал о «снайперском сафари» в Донбассе

«В Америке, на Западе, есть культура снайперской стрельбы. Приезжали люди на Донбасс пострелять по людям за деньги. Это „сафари“, за которые платят деньги. Не им платили, а они платили за то, чтобы получить такую возможность. Как в Африку ездят на охоту, так же едут и в Донбасс, чтобы пострелять по живым мишеням», — подчеркнул Бородай.