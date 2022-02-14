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Ратмир Мавлиев прокомментировал свое назначение на должность мэра Уфы

14 февраля 17:25
Фото: 1MI
Сегодня, 14 февраля, депутаты Горсовета единогласно проголосовали за избрание Ратмира Мавлиева на должность исполняющего обязанности мэра Уфы. Бывший сити-менеджер Нефтекамска выразил свою благодарность за оказанное доверие Радию Хабирову и его команде, об этом он написал в своих социальных сетях.

Ратмир Мавлиев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и написал о том, что он счастлив находиться на нынешней должности. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Для меня это большой вызов - принять на себя ответственность за развитие города", - написал сити-менеджер города.

Он также подчеркнул, что в Уфе предстоит выполнить большую работу, которую он надеется выполнить вместе со сплоченной командой и повысить качество жителей города.

"Конечно, чтобы изменить в городе жизнь к лучшему мне потребуется поддержка каждого его жителя, конструктивная обратная связь," - написал Мавлиев.

Напомним, что ранее стало известно об отставке мэра Уфы Сергея Грекова. На сегодняшнем заседании депутатов Горсовета было принято окончательно решение о его переходе на новую должность в Москву. Известно, что в другом городе он займет должность полпреда Башкирии в ранге вице-премьера.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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