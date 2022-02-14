Пропавшего после прогулки 10-летнего мальчика обнаружили в 240 км от Уфы

Но долго искать пропавшего школьника не пришлось. На данный никому не известно как мальчик попал туда, где был найден. Ведь нашелся он в сотнях километров от дома, но куда более важной является информация о том, что нашли его живым и здоровым. По предварительным данным от правоохранителей мальчика нашли в Салаватском районе республики, в деревне Ташаулово.