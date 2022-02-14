Прокуратура Башкирии запретила складировать снег возле «Каменной переправы»

Сообщается, что на участке не было специального разрешения, а вывозила снег «Служба по благоустройству Кировского района». На директора было заведено административное дело за нарушение закона о правил организации, сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов. Также ему было вынесено представление со стороны прокуратуры.