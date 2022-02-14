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Питчинг финалистов конкурса соцпроектов «Инносоциум» проходит онлайн

14 февраля 11:45
Фото: piqsels.com
14 февраля 2021 в онлайн-формате проходит питчинг финалистов Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

По информации newsnn.ru, организовывает данное событие Фонд Инносоциум. Он является социальной платформой Фонда Росконгресс. Также поддержку данному событию оказывает Минобрнауки РФ.

Председатель жюри Галина Карелова заявила о наличии высокого

интереса среди студентов, которые участвуют в проектах, поддерживающих социальные инициативы. Она отмечает, что участники хотят оставить свой след в разработке инновационных соцтехнологий, предлагая новые идеи и нестандартные решения.

Директор соцплатформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум Елена Маринина считает, что студентам предстоит самый волнующий и ответственный этап конкурса. По ее словам, победителями конкурса станут всего 6 человек. Она считает, что ими станут лучшие из лучших, однако Маринина высоко оценивает уровень всех проектов, которые представлены в финале мероприятия. Замдиректора Фонда Росконгресс отмечает, что их инициативы воплощают в себе ответственность в выборе решения проблем и осознанный интерес к социально значимой деятельности.

В четвертом сезоне Всероссийского конкурса соцпроектов «Инносоциум» 2021-2022 студенты занимались разработкой соцпроектов в 6 номинациях. В частности, это поддержка семьи и семейных ценностей, активное долголетие, устойчивое развитие, цифровизация в культуре и искусстве, развитие социального предпринимательства и самообразование как социальная адаптация.

В общей сложности на участие подали свыше 700 заявок, из 132 вузов и 57 регионов. Согласно итогам оценок, в начале года члены экспертного совета выявили 30 финалистов, 5 в каждой номинации.

Участникам питчинга дают 3 минуты для того, чтобы презентовать проект. После этого студентам придется отвечать на вопросы членов жюри. Голосовать будут в режиме онлайн. Замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина обратилась с приветствием к студентам от имени ведомства.

Жюри определит список лучших проектов в каждой из 6 номинаций. Победители станут обладателями грантов в 300 тысяч рублей. Кроме того, им дадут возможность представить свои инициативы на ПМЭФ-2022.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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