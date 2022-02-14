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Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев прокомментировал свой уход с поста

14 февраля 06:53
Фото: соцсети
Появляющуюся инсайдерскую информацию об уходе Ратмира Мавлиева с поста главы подтвердил его пост в соцсети, 14 февраля.

О том, что на прошедшем сегодня, 14 февраля заседании совета Нефтекамска было принято решение о досрочном прекращении полномочий Мавлиева на посту мэра Нефтекамска сообщил сам Ратмир Мавлиев на странице в социальной сети.

Это событие Мавлиев счел подходящим поводом для того, чтобы признаться в любви городу, которым руководил три года. Не забыл он и о том, что покидает пост в День всех влюбленных.

Ратмир Мавлиев поблагодарил свою команду с которой работал в городе и всех жителей города. Он подчеркнул, что все изменения произошедшие за этот срок с городом эта общая заслуга горожан, которые участвовали в жизни города

Искренне, был счастлив работать дома! Впредь также продолжу работать во благо нашей республики. Но, уже в другом городе) Всем добра и крепкого здоровья!Ратмир Мавлиев

Можно предположить, что слова Мавлиева о «работе в другом городе» косвенно подтверждают его возможное назначение на пост мэра Уфы в ближайшее время.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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