К 14 февраля ОК запустили «Секретные валентинки»

Также к Дню святого Валентина ОК составили рейтинг и плейлист самых популярных романтических песен среди пользователей соцсети. Рейтинг был сформирован на основе наиболее прослушиваемых романтических песен. На первое место в музыкальном рейтинге ОК вышла композиция «Вдвоем» дуэта Максима Фадеева и Наргиз. В топ также вошли: «ЯТЛ» певицы Zivert, «Комета» музыканта JONY, «Океанами стали» певца Alekseev и «It Must Have Been Love» исполнительницы Roxette. Плейлист уже доступен для прослушивания в группе «Одноклассники. Всё ОК!»