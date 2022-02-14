К 14 февраля ОК запустили «Секретные валентинки»

В День всех влюблённых пользователи ОК смогут примерить на свою фотографию тематические рамки с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом»: Александра Другова и Евгении Якушкиной. Рамки созданы к запуску благотворительной акции про любовь и хардкоры «Прикоснуться словами». Также на витрине Товаров ОК можно купить валентинки с цитатами студентов фонда и отправить их тем, кто дорог. Собранные с продажи средства будут перечислены на помощь аутичным детям и взрослым.