Исполняющим обязанности мэра Нефтекамска утвердили 38-летнего математика Валидова

В Нефтекамска произошли кадровые изменения — первого заместителя мэра 38-летнего Эльдара Валидова назначили исполняющим обязанности главы городского администрации.
Известно, что Эльдар Валидов родился в Екатеринбурге и окончил Башкирский государственный университет и имеет два высших образования в сфере математики и экономики. В Нефтекамске с 2007 по 2009 года состоял в Комитете по делам молодежи, а в прошлом году занял кресло первого заместителя главы администрации Нефтекамска.
Отметим, не исключается возможность назначения Мавлиева на должность мэра Уфы вместо Сергея Грекова.
Ранее Mkset сообщал, что процесс по замене Грекова был запущен ещеуже 11 февраля. Так, накануне был уволен первый заместитель главы администрации столицы Марат Гайфуллин и предполагается, что освободившееся место займет Ратмир Мавлиев, а после ухода Сергея Грекова станет исполняющим обязанности мэра Уфы до утверждения его депутатами городского совета. Однако до этого депутаты горсовета Нефтекамска должны отправить Мавлиева в отставку. Ближайшее заседание депутатов состоится завтра, 15 февраля. Кроме того, сегодня, 14 февраля, в Нефтекамск прибыл глава Башкирии Радий Хабиров.