Исполняющим обязанности мэра Нефтекамска утвердили 38-летнего математика Валидова

Ранее Mkset сообщал, что процесс по замене Грекова был запущен ещеуже 11 февраля. Так, накануне был уволен первый заместитель главы администрации столицы Марат Гайфуллин и предполагается, что освободившееся место займет Ратмир Мавлиев, а после ухода Сергея Грекова станет исполняющим обязанности мэра Уфы до утверждения его депутатами городского совета. Однако до этого депутаты горсовета Нефтекамска должны отправить Мавлиева в отставку. Ближайшее заседание депутатов состоится завтра, 15 февраля. Кроме того, сегодня, 14 февраля, в Нефтекамск прибыл глава Башкирии Радий Хабиров.