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Хабиров прибыл в Нефтекамск, мэра которого прочат на должность главы города Уфы

14 февраля 05:43
Фото Нефтекамска с высоты глава Башкирии разместил в своих социальных сетях утром 14 февраля.

Утро понедельника началось с поста Радия Хабирова. Глава Башкирии выложил фото Нефтекамска с высоты и пожелал ему доброго утра.

Ранее Mkset сообщал о том, что еще 11 февраля был запущен процесс по замене нынешнего мэра Уфы Сергея Грекова. Именно кандидатуру Мавлиева уже продолжительное время осведомленные источники называют наиболее вероятной на пост нового мэра Уфы.

Как ожидалось ранее, Мавлиев займет освободившийся после ухода Марата Гарифуллина пост первого заместителя главы городской администрации. После ухода Грекова он станет исполняющим обязанности до утверждения его депутатами городского совета. Однако сперва Мавлиева должны отправить в отставку депутаты городского совета Нефтекамска. Заседание должно состояться уже завтра, 15 февраля.

#Новости#Валерия Панаева#Политика
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