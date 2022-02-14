Главой исполкома Единой России в Башкирии стал экс-работник РЖД

Известно, что Насретдинов закончил университет, который готовит к выпуску будущих сотрудников РЖД, а затем после окончания работал в Демской дистанции электроснабжения ОАО «Российские железные дороги» в период с 2006 по 2012 год, мы уже писали о его биографии ранее. С 2012 по 2014 год Насретдинов уже работал в партии на должности главного специалиста и занимался отдельными проектами. Затем он работал в администрации главы республики, а уже потом перешел в администрацию Октябрьского района. Но потом вновь вернулся на предыдущее место работы.