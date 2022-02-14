Главного фигуранта хакерской группировки Lurk приговорили к 14 годам колонии

Как сообщает издание RT, 15 января в столице арестованы восемь причастных к делу хакерской группировки REvil. Причиной для разыскных мероприятий стало сообщение компетентных органов США. По сведениям ФСБ, члены группировки REvil похищали деньги с помощью вредоносных программ.
Константин Козловский признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок один год.
По данным Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB, ситуация с арестом хакерской группы REvil может стать причиной тому, что русские хакеры начнут чаще совершать атаки на российские компании.