Глава «Единой России» в Башкирии сообщил об отпуске с последующей отставкой

Несколько дней назад Ахмадинуров не исключал свой уход на фоне появившейся об этом информации. Будущим руководителем регионального отделения партии «Единая Россия» в Башкирии может стать нынешний замглавы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Насретдинов, сообщают источники Mkset, знакомые с ситуацией. Отметим, что Ахмадинуров возглавлял исполком местного отделения партии с января 2018 года.