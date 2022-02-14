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Глава Башкирии прокомментировал отставку Ратмира Мавлиева с поста мэра Нефтекамска

14 февраля 07:18
Фото: фото из соцсетей
Радий Хабиров поблагодарил Ратмира Мавлиева за его усилия на посту мэра Нефтекамска на оперативке в правительстве Башкирии 14 февраля.

На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров развеял все сомнения о кадровых перестановках в Башкирии, прокомментировав и отставку уже экс-мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Рассказал он и о том, что он предложил возглавить администрацию города Уфы, но решит это городской совет, заседание которого состоится сегодня в 17 часов.

Это предложение Мавлиеву сделал я. Мы до этого плотно и детально проговорили с Сергеем Грековым и подумали, что опыт и компетенции Сергея Николаевича будут нужны в Москве и я предложил ему возглавить полномочное представительство Башкирии в ранге заместителя премьер--министра правительства республики.Радий Хабиров

Ранее Mkset писал, что 11 февраля был запущен процесс по замене мэра Уфы Грекова на мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Именно Мавлиева источники Mkset называли новым сити-менеджером башкирской столицы.

Как ожидалось ранее, Мавлиев займет освободившийся после ухода Марата Гарифуллина пост первого заместителя главы городской администрации. После ухода Грекова он станет исполняющим обязанности до утверждения его депутатами городского совета.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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