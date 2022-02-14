Глава Башкирии прокомментировал отставку Ратмира Мавлиева с поста мэра Нефтекамска

На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров развеял все сомнения о кадровых перестановках в Башкирии, прокомментировав и отставку уже экс-мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Рассказал он и о том, что он предложил возглавить администрацию города Уфы, но решит это городской совет, заседание которого состоится сегодня в 17 часов.