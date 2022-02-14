Глава Башкирии призвал чиновников убрать авторухлядь из уфимских дворов

Три года назад в Уфе со дворов начали работу по уборке старых машин во дворах. Сегодня на оперативном совещании республики Радий Хабиров заявил, что попросит контрольное управление «отработать этот вопрос с Уфой».
Также он поручил чиновникам пройтись по дворам и посмотреть, в каких дворах ветхие автомобили занимают парковочные места.
— Это непростая работа, мы имеем дело с собственностью граждан, поэтому там целая процедуру надо соблюдать и готовить места для сбора этой техники. Но это дает освободившиеся места для парковки. Прошу эту работу продолжать, — подчеркнул глава региона.
Ранее власти города пообещали оборудовать шлагбаумами дома в зоне будущих платных парковок в Уфе. Правда, за чей счет будут внедряться такие изменения, пока что неизвестно, так как чиновники не ответили на этот вопрос.