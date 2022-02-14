Банкирам не нравится предложение ЦБ по борьбе с мошенниками

В законопроекте говорится о том, что проверять операцию на предмет мошеннических действий должен не только банк плательщика, но и банк получателя перевода. При этом последний может ограничить дистанционный доступ к счету. Кроме этого речь в проекте закона идет о том, что банк возвращает всю похищенную сумму, если не учтет информацию из базы ЦБ о попытках перевода без согласия клиента, пишет iz.ru.