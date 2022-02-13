В Уфе при ремонте дорог будут применять современные материалы и новые технологии

Кроме этого, на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса по бульвару Ибрагимова будет применен метод холодного ресайклинга. Он заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов. В результате получается прочное однородное дорожное основание, на которое позже укладывается новое асфальтобетонное покрытие. Преимущество такого решения состоит в увеличении несущей способности дорожной одежды для проезда крупногабаритного транспорта и, что важно, увеличении межремонтных сроков. По этой технологии в Уфе ранее ремонтировали Бирский тракт, ул. Сипайловскую и Парковую, а также бульвар Хадии Давлетшиной.