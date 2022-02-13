В Уфе открылась выставка о народном поэте Башкирии Рами Гарипове

— Атая не стало, когда ему было 45 лет, столько же лет его нет с нами. И за эти 45 лет имя нашего Атай звучит и поднимается все выше и выше, его имя стало неким флагом башкирского народа, — отметила дочь поэта Гульнара Рамиевна.