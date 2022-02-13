Служба занятости Башкирии переходит на платформу «Работа в России»

На портале «Работа в России» представлены 1,55 млн доступных для трудоустройства рабочих мест. В том числе по Башкирии — более 32 тыс. различных вакансий от 17 тыс. работодателей. Что касается соискателей, то от республики размещено 6 тыс. резюме. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты РБ.