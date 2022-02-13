Назад, в эпоху советского дефицита: зачем России нужна внесудебная блокировка сайтов

Как утверждают эксперты, борьба с конкурентами из-за рубежа — только прикрытие для более масштабных предпринимательских интересов. В конечном счете, вместо того, чтобы работать над балансом между ценой и качеством, отечественный бизнес просто будет вытеснять более выгодную для потребителя заграничную продукцию. И фактически выбора просто не останется — кушайте, что дают, и радуйтесь.