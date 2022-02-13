Лизинговая компания Башкирии за год выделила предпринимателям 781 миллион рублей

Наибольшим спросом среди предпринимателей Башкирии в 2021 году пользовалась программа льготного лизинга «Приоритетное производство и поставщики крупнейших заказчиков» — сумма поддержки за минувший год составила более 32 млн руб. Данный продукт предусматривает сумму финансирования от 2,5 до 50 млн руб. на срок до 5 лет и авансовый платеж в размере 15%.