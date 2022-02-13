И снова антирекорд: в Башкирии за сутки коронавирусом заболели 3502 человека

Напомним, в течение последнего месяца в России сильно выросла заболеваемость коронавирусом — в страну проник штамм «омикрон», который врачи называли более заразным предыдущих мутаций вируса. Независимый демограф Алексей Ракша уточнял, что пик заболеваемости в стране придется как раз на первую половину февраля. При этом он подчеркивал, что смертность от омикрона меньше, особенно у привитых, число которых в стране все-таки постепенно растет. По его словам, этот штамм «быстрый»: сравнительный анализ данных в ряде стран показывает, что рост заболеваемости «омикрона» вплоть до пика составляет около 20 дней, после чего начинается снижение. В результате волна обычно сходила примерно за два-три месяца.