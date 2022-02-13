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И снова антирекорд: в Башкирии за сутки коронавирусом заболели 3502 человека

13 февраля 09:18
Фото: 1MI
Башкирия продолжает ежедневно ставить антирекорды по суточному количеству заболевших коронавирусом. Тем не менее аналитики прогнозируют скорое снижение темпов.

В Башкирии снова побит рекорд суточной заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки официально зарегистрировано 3502 новых больных covid-19. Госпитализация понадобилась 103 жителям республики.

Таким образом общее количество больных в регионе составляет на данный момент 160919 человек.

При это темпы выздоровления пока не успевают за заболеваемостью: за сутки выздоровело 1187 человек (общее число успешно перенесших опасную инфекцию составляет 135321 человек.

Кроме того, согласно суточной сводке, причиной смерти еще 17 жителей Башкирии стал ковид.

Напомним, в течение последнего месяца в России сильно выросла заболеваемость коронавирусом — в страну проник штамм «омикрон», который врачи называли более заразным предыдущих мутаций вируса. Независимый демограф Алексей Ракша уточнял, что пик заболеваемости в стране придется как раз на первую половину февраля. При этом он подчеркивал, что смертность от омикрона меньше, особенно у привитых, число которых в стране все-таки постепенно растет. По его словам, этот штамм «быстрый»: сравнительный анализ данных в ряде стран показывает, что рост заболеваемости «омикрона» вплоть до пика составляет около 20 дней, после чего начинается снижение. В результате волна обычно сходила примерно за два-три месяца.

Напомним, в Башкирии рост заболеваемости был зафиксирован в середине января — примерно месяц назад.

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