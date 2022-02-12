В Уфе возле жилого дома по улице Интернациональной просел грунт

Грунт и асфальтовое покрытие просели сегодня около одного из подъездов жилой пятиэтажки по адресу Интернациональная 187/1. Для устранения проблемы на место уже направлены сотрудники службы экстренного реагирования.
— В настоящее время проблемная территория очищена от снега. Планируется вскрытие участка для выявления причин просадки, — сообщается в управлении гражданской защиты (УГЗ).
В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших от происшествия нет, а сама же ситуация с просевшим грунтом находится на контроле у городских служб.
Напомним, что в 2016 году во дворе того же дома произошла по-настоящему сюрреалистическая ситуация — припаркованная машина буквально ушла под землю. Причиной произошедшего тогда назвали образовавшийся во дворе карстовый провал.