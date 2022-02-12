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В Уфе возле жилого дома по улице Интернациональной просел грунт

12 февраля 16:20
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Ранее во дворе того же дома под землю провалился автомобиль

Грунт и асфальтовое покрытие просели сегодня около одного из подъездов жилой пятиэтажки по адресу Интернациональная 187/1. Для устранения проблемы на место уже направлены сотрудники службы экстренного реагирования.

— В настоящее время проблемная территория очищена от снега. Планируется вскрытие участка для выявления причин просадки, — сообщается в управлении гражданской защиты (УГЗ).

В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших от происшествия нет, а сама же ситуация с просевшим грунтом находится на контроле у городских служб.

Напомним, что в 2016 году во дворе того же дома произошла по-настоящему сюрреалистическая ситуация — припаркованная машина буквально ушла под землю. Причиной произошедшего тогда назвали образовавшийся во дворе карстовый провал.

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#Новости#Азамат Нухов#Город
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