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В МВД Башкирии воздержались от комментариев о народном сходе в Ишимбайском районе

12 февраля 04:36
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Многолюдная протестная акция проходила в Башкирии 7 февраля. Причиной её проведения стало недовольство местных жителей от приход французских инвесторов, которые планируют установить собственные ульи на территории района и открыть производство меда.

Корреспондент Mkset направил запрос в пресс-службу МВД Башкирии, чтобы узнать о позиции ведомства в отношении народного схода, который прошёл 7 февраля в Ишимбайском районе. В ответ на обращение в ведомстве заявили, что воздержатся от комментариев.

Напомним, что, 7 февраля в Башкирии прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали эмоциональное видеообращение, в котором поделились своим беспокойством о том, что власти могут сдать заповедные земли могут в аренду иностранным пчеловодам, при этом, не согласовав это с местными жителями.

— Мы сами будем возделывать наши земли, мы сами будем пользоваться всеми благами. Почему не у нас это спрашивают, а сами хотят где-то решить. Мы против этого, — заявила тогда одна из местных жительниц на народном сходе.

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