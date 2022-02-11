Власти пообещали оборудовать шлагбаумами дома в зоне будущих платных парковок в Уфе

— По дворам более комплексная проблема, у нас жители многоквартирных домов не несут ответственности за свои дворы, они не размежеваны и не поставлены на кадастровый учет. Как следствие мы не содержим их должным образом, мы ждем пока муниципалитет почистит снег, хотя двор это твоя придомовая собственность, — отметила Сарапулова.