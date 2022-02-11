Власти Ишимбайского района не согласовали флешмоб против французских пчеловодов

Ситуацию с флешмобом, объявленным жителями деревень СП Макаровский сельсовет прокомментировали в администрации Ишимбайского района. В ответ на обращение корреспондента Mkset, в администрации ответили, что заявленный жителями флешмоб не согласован.
Напомним, что, 7 февраля в Башкирии прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали видеообращение, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что заповедные земли могут сдать в аренду иностранным пчеловодам.
«На своей земле — мы сами хозяева», — скандировали тогда местные жители. Сейчас они объявили о намерении провести 20 февраля флешмоб, против назначенного на 5 марта аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для занятия пчеловодством, расположенных вблизи населенных пунктов Макарово, Саргаево, Исякаево, Ибраево, Зигановка и Подгорный.
В администрации района, в свою очередь, также отметили, что предыдущая акция народного схода также не была согласована и подчеркнули свою готовность к диалогу с населением.
— Администрация муниципалитета намерена продолжить разговор с населением, через СМИ, социальные сети, встречи информировать и разъяснять этапы реализации инвестпроекта, — говорится в заявлении.