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Власти Ишимбайского района не согласовали флешмоб против французских пчеловодов

11 февраля 10:13
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Акция была анонсирована жителями нескольких деревень района на 20 февраля. Причиной народных волнений называют приход французских инвесторов, который планируют установить собственные ульи на территории района и открыть производство меда. Местные, которые так же имеют собственные пасеки, называют это катастрофой.

Ситуацию с флешмобом, объявленным жителями деревень СП Макаровский сельсовет прокомментировали в администрации Ишимбайского района. В ответ на обращение корреспондента Mkset, в администрации ответили, что заявленный жителями флешмоб не согласован.

Напомним, что, 7 февраля в Башкирии прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали видеообращение, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что заповедные земли могут сдать в аренду иностранным пчеловодам.

«На своей земле — мы сами хозяева», — скандировали тогда местные жители. Сейчас они объявили о намерении провести 20 февраля флешмоб, против назначенного на 5 марта аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для занятия пчеловодством, расположенных вблизи населенных пунктов Макарово, Саргаево, Исякаево, Ибраево, Зигановка и Подгорный.

В администрации района, в свою очередь, также отметили, что предыдущая акция народного схода также не была согласована и подчеркнули свою готовность к диалогу с населением.

— Администрация муниципалитета намерена продолжить разговор с населением, через СМИ, социальные сети, встречи информировать и разъяснять этапы реализации инвестпроекта, — говорится в заявлении.

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