Власти Ишимбайского района не согласовали флешмоб против французских пчеловодов

«На своей земле — мы сами хозяева», — скандировали тогда местные жители. Сейчас они объявили о намерении провести 20 февраля флешмоб, против назначенного на 5 марта аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для занятия пчеловодством, расположенных вблизи населенных пунктов Макарово, Саргаево, Исякаево, Ибраево, Зигановка и Подгорный.