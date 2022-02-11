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Власти Башкирии заявили о росте случаев нападения собак с желтыми бирками на людей

11 февраля 08:24
Фото: 1MI
В Башкирии стерилизованные и привитые бродячие собаки начали часто нападать на людей. Об этом сообщает телеканал «UTV».

В республике увеличилось количество случаев нападения бездомных собак с бирками, которые уже прошли стерилизацию и являются привитыми.

Как сообщил начальник отдела госнадзора в области обращений с животными Линар Зиганшин, обращаются люди, которых покусали бродячие животные с желтыми бирками на ушах, которые, в теории, нападать на людей не должны, так как их поведение должно внимательно отслеживаться после медицинских процедур.

Как отметил Зиганшин, из-за этого люди теперь не могут чувствовать себя в безопасности, выходя на улицу.

В Башкирии остро стоит проблема с нападением бродячих животных. Так, например, совсем недавно стая бездомных собак чуть не напала на школьника. К счастью, по близости находился дворник, сумевший спугнуть агрессивных животных. Также собаки напали на 21-летнюю жительницу Башкирии под Уфой. Девушке покусали ноги, после чего она была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы выкладывали подробную инструкцию о том, как можно избежать нападения бродячих псов и что делать в том случае, если собаки все-таки решили напасть, а помощи рядом не оказалось.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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