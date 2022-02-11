Власти Башкирии заявили о росте случаев нападения собак с желтыми бирками на людей

В Башкирии остро стоит проблема с нападением бродячих животных. Так, например, совсем недавно стая бездомных собак чуть не напала на школьника. К счастью, по близости находился дворник, сумевший спугнуть агрессивных животных. Также собаки напали на 21-летнюю жительницу Башкирии под Уфой. Девушке покусали ноги, после чего она была вынуждена обратиться за медицинской помощью.