В Уфе во время сноса гостиницы «Лидо» незаконно спилили городские деревья

Напомним, что скандал вокруг гостиницы «Лидо» начался еще в декабре прошлого года, когда здание оцепили судебные приставы. Против сноса гостиницы выступали общественники и неравнодушные люди, но в итоге спасти «замок» не удалось. И это несмотря на то, что мэр города Сергей Греков уже после начала сноса пообещал, что власти все-таки сохранят здание.