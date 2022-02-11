В Уфе изменили график двух электричек и продлили маршрут их следования до Иглино

Уже на следующей неделе, а именно во вторник, 15 февраля две электрички № 6218 «Дема-Шакша» и № 6218 сообщением «Дема — Шакша» продлят свои маршруты и будут следовать до Иглино, в пресс-службе компании сообщили, что решение было принято по многочисленным просьбам жителей.
Расписание поезда № 6218 Дема — Шакша следующее: ежедневно поезд будет отправляться из Демы в 16 часов 49 минут и прибывать в Иглино в 17 часов 47 минут. Электричка № 6205 сообщением «Шакша — Уфа» будет отправляться из Иглино в 18 часов 13 минут и прибывать в Уфу в 18 часов 57 минут.