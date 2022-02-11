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В Уфе изменили график двух электричек и продлили маршрут их следования до Иглино

11 февраля 14:55
Фото: 1MI
О важных изменениях в работе пригородного транспорта Уфы сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании 11 февраля.

Уже на следующей неделе, а именно во вторник, 15 февраля две электрички № 6218 «Дема-Шакша» и № 6218 сообщением «Дема — Шакша» продлят свои маршруты и будут следовать до Иглино, в пресс-службе компании сообщили, что решение было принято по многочисленным просьбам жителей.

Расписание поезда № 6218 Дема — Шакша следующее: ежедневно поезд будет отправляться из Демы в 16 часов 49 минут и прибывать в Иглино в 17 часов 47 минут. Электричка № 6205 сообщением «Шакша — Уфа» будет отправляться из Иглино в 18 часов 13 минут и прибывать в Уфу в 18 часов 57 минут.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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