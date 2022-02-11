В Башкирии ввели закон о запрете участия в выборах для причастных к экстремизму

Ранее в создании экстремистского сообщества обвинили уфимскую активистку и сторонницу Навального Лилию Чанышеву, ее арестовали 9 ноября, а через сутки прошло судебное заседание. На данный момент девушка находится в московском СИЗО, ей грозит до десяти лет лишения свободы. К слову, в апреле прошлого года Чанышева заявляла о своих намерениях участвовать в местных выборах, однако позже она поменяла свое решение, прекратив предвыборную кампанию.