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В Башкирии ввели закон о запрете участия в выборах для причастных к экстремизму

11 февраля 10:52
Фото: 1MI
Теперь лица, причастные к экстремистской деятельности, не могут баллотироваться на выборах. Новый законопроект был опубликован на сайте правовой информации региона.

В Башкирии в госсобрании был принят новый законопроект, исходя из которого теперь лицам, ранее причастным к экстремистской деятельности, нельзя избираться на выборах. Документ уже подписали и разместили на официальном сайте с правовой информацией.

Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, согласно новому закону, граждане Российской Федерации, которые были причастны к деятельности экстремистских организаций, в отношении которых вступило решение в законную силу, не могут пользоваться пассивным избирательным правом. Это означает, что таким гражданам нельзя участвовать в выборах, но пока что можно голосовать.

Сообщается, что этот закон вступит в силу по истечении десяти дней с момента публикации на правовом портале.

Ранее в создании экстремистского сообщества обвинили уфимскую активистку и сторонницу Навального Лилию Чанышеву, ее арестовали 9 ноября, а через сутки прошло судебное заседание. На данный момент девушка находится в московском СИЗО, ей грозит до десяти лет лишения свободы. К слову, в апреле прошлого года Чанышева заявляла о своих намерениях участвовать в местных выборах, однако позже она поменяла свое решение, прекратив предвыборную кампанию.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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