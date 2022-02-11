В Башкирии братьев и сестер решили не разлучать по разным школам из-за прописки

Как и предполагалось в январе нынешнего года, братья и сестры, которые воспитываются в одной семье получат право учиться в школе, в которой уже учится старший из детей. При этом будет упразднен существующий в Семейном кодексе нюанс, который требует, чтобы дети имели одинаковую прописку. Формальная прописка, которая нередко расходится с местом фактического проживания сейчас может препятствовать зачислению детей, воспитывающихся в одной семье в одно учреждение образования.