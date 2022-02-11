Уфимцам пообещали возможность оплачивать платные парковки любым удобным способом

Глава транспортного управления Уфы Олег Хмарин рассказал о том каким образом жители Уфы смогут оплатить пребывание на платных парковках, которые уже в июне 2022 года появятся в городе.
Мы предусматриваем несколько вариантов взимания платы. Изначально упор делали на паркоматы, но сейчас мощно развиваются мобильные технологии и первым способом оплаты будет мобильный телефон. Олег Хмарин
Но будут и альтернативные варианты. оплатить парковку можно будет на сайте парковочного пространства, посредством СМС-сообщений, планируется и подключить к платным парковкам банковские сервисы. Парковку можно будет оплатить и наличными.