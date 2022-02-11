Участок улицы Рабкоров в Уфе частично закрыли для транспорта до 1 октября

Причина закрытия улицы Рабкоров в ее реконструкции на участке ограниченном улицами Академика Ураксина и Кувыкина, но закрыт будет другой участок Рабкоров. В мэрии пообещали, что к концу года горожан ждет качественная и безопасная дорога со всей необходимой инфраструктурой, включающей ливневку, остановки и освещение.