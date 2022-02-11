Страны ОПЕК нарастили нефтедобычу в январе 2022 года

Как сообщает iz.ru, в первый год пандемии страны ОПЕК начал сокращать добычу нефти, но с начала прошлого года они договорились наращивать объемы. С августа стало допустимо наращивание в пределах 400 тыс. б/с в месяц, но такими темпами успевать удается не всем. Так, на 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, приходится 254 тыс. б/с. В январе они смогли нарастить добычу только на 137 тыс. б/с и добыли 23,9 млн б/с вместо положенных 24,554 млн б/с.