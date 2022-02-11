mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Страны ОПЕК нарастили нефтедобычу в январе 2022 года

11 февраля 08:16
Фото: pxhere.com
Страны-участники ОПЕК смогли увеличить добычу нефти в январе этого года на 64 тысяч баррелей в сутки (б/с) и довести ее до 27,98 млн б/с.

Как сообщает iz.ru, в первый год пандемии страны ОПЕК начал сокращать добычу нефти, но с начала прошлого года они договорились наращивать объемы. С августа стало допустимо наращивание в пределах 400 тыс. б/с в месяц, но такими темпами успевать удается не всем. Так, на 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, приходится 254 тыс. б/с. В январе они смогли нарастить добычу только на 137 тыс. б/с и добыли 23,9 млн б/с вместо положенных 24,554 млн б/с.

Получается, что в целом организация не выполнила план по наращиванию нефтедобычи.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48