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Posted 11 февраля 2022, 08:16

Published 11 февраля 2022, 08:16

Modified 17 октября 2022, 22:12

Updated 17 октября 2022, 22:12

Страны ОПЕК нарастили нефтедобычу в январе 2022 года

11 февраля 2022, 08:16
Страны-участники ОПЕК смогли увеличить добычу нефти в январе этого года на 64 тысяч баррелей в сутки (б/с) и довести ее до 27,98 млн б/с.

Как сообщает iz.ru, в первый год пандемии страны ОПЕК начал сокращать добычу нефти, но с начала прошлого года они договорились наращивать объемы. С августа стало допустимо наращивание в пределах 400 тыс. б/с в месяц, но такими темпами успевать удается не всем. Так, на 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, приходится 254 тыс. б/с. В январе они смогли нарастить добычу только на 137 тыс. б/с и добыли 23,9 млн б/с вместо положенных 24,554 млн б/с.

Получается, что в целом организация не выполнила план по наращиванию нефтедобычи.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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