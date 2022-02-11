mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

SberGames научит школьников и студентов находить идеи для бизнеса в игровой индустрии

11 февраля 10:52
Акселерационные программы SberZ (для школьников 8‒11-х классов) и SberStudent (для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов) открывают трек, посвящённый игровым и околоигровым сервисам.

В дополнение к базовой программе по основам предпринимательства участники трека узнают о трендах игровой индустрии и устройстве метавселенных, а также поработают с менторами из компании — разработчика видеоигр SberGames.

Акселерация SberZ и SberStudent проходит в три этапа общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап теоретический, он состоит из онлайн-лекций и знакомства с инструментами создания цифровых продуктов. На втором — участники объединяются в команды и работают над MVP (или Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт») своих стартапов.

Участникам Gaming-трека, помимо основной программы, будет доступен дополнительный курс о разработке игр (включая мобильный сегмент) и трендах в игровых сервисах, а его участники, прошедшие отбор на второй этап, смогут доработать свой продукт вместе с экспертами рынка геймдева.

Лучшие команды проходят на третий этап — выступают на демодне, где представляют свои разработки руководству Сбера, инвесторам, первым лицам технологических компаний и ректорам российских вузов. Команды-победители разделят денежный призовой фонд от Сбера, школьные команды также получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенческие — гранты на развитие стартапов от Moscow Seed Fund. Программы SberZ и SberStudent бесплатные, подать заявку можно до 1 марта. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект, его помогут создать в ходе программы.

Молодые люди, которые хотят получить приоритет в отборе и сразу пройти на второй этап, могут принять участие в хакатоне, по условиям которого нужно разработать игру за 48 часов. Эксперты SberGames отсмотрят предложенные участниками проекты и выберут лучшие — для потенциального сотрудничества в будущем.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«По данным Drake Star Partners, в 2021 году в игровой индустрии состоялись сделки на $85,4 млрд — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Это растущий рынок с высоким экспортным потенциалом. Молодые люди, которые сегодня увлечены играми, могут сделать свои хобби профессией или создать востребованный стартап, а мы готовы поддержать их на этом пути».

Трек, организованный SberGames, — это второе индустриальное направление, которое дополняет программы акселераторов. Молодые люди, которые интересуются технологиями искусственного интеллекта (AI), также могут принять участие в треке, который реализуется в партнёрстве с Академией искусственного интеллекта для школьников, созданной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48