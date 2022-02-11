Росстат озвучил средние зарплаты жителей Башкирии

Ранее мы писали о том, что происходит в Башкирии со сферой здравоохранения на рынке труда. Известно, что в регионе на одну вакансию приходится всего два резюме, а это самый низкий показатель по всей стране. Также это плохо отражается как на работодателях, так и на соискателях. Дефицит кадров может быть связан с низким уровнем зарплат, при этом 63% соискателей готовы снизить свои зарплатные ожидания при поиске работы.