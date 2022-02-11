Россия лидирует в освещении украинской темы среди испаноязычной аудитории

По мнению официального представителя Omelas Эндрю Гонсалеса, речь идет в данном случае о влиянии на то, как эту тему представляют в информационном пространстве в каком-либо из государств региона или же во всем регионе, дабы гражданам было труднее понять реальную ситуацию.