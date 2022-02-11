Преподавательницу одного из вузов в Уфе осудят за оценку 34 несуществующих курсовых

Новостей об уголовных делах против преподавателей вузов в Башкирии не было достаточно продолжительное время. В марте 2020 года в Уфе осудили двоих преподавателей Уфимского государственного нефтяного технического университета признали виновными в получении взятки, служебном подлоге и посредничестве во взяточничестве, а также покушении на мошенничество. Обоих приговорили к условному наказанию сроком на 5,5 лет с испытательными сроками, также им запретили вести преподавательскую деятельность в течении трех лет. в октябре того же года преподаватель Башкирского государственного аграрного университета был приговорен к 200 000 рублей штрафа за мелкое взяточничество.